Ибрагимович будет капитаном «Гэлакси» в новом сезоне

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович назначен капитаном команды на предстоящий сезон, сообщает пресс-служба калифорнийцев.

Первые матчи нового регулярного чемпионата MLS будут сыграны 2 марта.

Видео доступно на странице «Лос-Анджелес Гэлакси» в «Твиттере».

Ибрагимович перешёл в «Гэлакси» в марте 2018 года. Предыдущим клубом шведа был «Манчестер Юнайтед». В дебютном сезоне в MLS 37-летний форвард забил 22 гола в 27 матчах.

В минувшей кампании «Гэлакси» не смог выйти в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 7-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Лос-Анджелеса одержала 13 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Чемпионом турнира стала «Атланта Юнайтед».