Ибрагимович: в новом сезоне MLS буду выходить на поле и доминировать

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о желании вернуться на поле с началом нового сезона MLS, а также выразил уверенность, что его адаптация в команде завершена.



«Моя фраза о том, что я становлюсь лучше с каждым годом, как красное вино? Представьте, что будет в следующем сезоне.



За один год в MLS я адаптировался и многое узнал о лиге. Я рад и с нетерпением жду возвращения на поле, потому что мне нравится этот чемпионат. Первый год ушёл на изучение, но теперь мой разум чист, так что я просто буду выходить на поле и доминировать», — приводит слова Ибрагимовича CNN.



Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» в начале прошлого года. Ранее он выступал за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

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