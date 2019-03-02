Головин — в заявке «Монако» на матч с «Анже»

«Монако» огласил заявку команды на матч 27-го тура французской Лиги 1 с «Анже», сообщает пресс-служба монегасков. Российский полузащитник Александр Головин попал в список команды, состоящий из 20 футболистов.



«Монако»: Бенальо, Субашич, Си, Балло-Туре, Бадьяшиль, Глик, Хенрихс, Сидибе, Налду, Головин, Силва, Шадли, Желсон, Лопеш, Аолу, Н'Дорам, Фабрегас, Силла, Фалькао, Винисиус.



Матч 27-го тура чемпионата Франции «Анже» — «Монако» состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже. Стартовый свисток прозвучит с 22:00 мск. «Монако» набрал 25 очков в 26 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» (33) — на 12-м месте в таблице французской Лиги 1.