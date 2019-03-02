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Аллегри может сменить Спаллетти на посту главного тренера «Интера»

Аллегри может сменить Спаллетти на посту главного тренера «Интера»
Футбол / Италия

«Интер» планирует сменить главного тренера предстоящим летом, сообщает Tuttosport.

По информации источника, генеральный директор миланской команды Джузеппе Маротта рассматривает в качестве кандидатов на этот пост бывшего наставника «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте и нынешнего главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри. Напомним, на данный момент наставником «Интера» является Лучано Спаллетти, контракт специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Миланский «Интер» набрал 47 очков в 26 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 69 очков в 25 матчах.

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