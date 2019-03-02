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Паркер: Фергюсон направил мне трогательное послание после назначения в «Фулхэм»

Паркер: Фергюсон направил мне трогательное послание после назначения в «Фулхэм»
Футбол / Англия

Исполняющий обязанности тренера «Фулхэма» Скотт Паркер сообщил, что легендарный бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон направил ему трогательное сообщение после назначения в лондонский клуб.

«У меня не много друзей. Но после вчерашнего назначения телефон разрывался от сообщений. Сэр Алекс написал мне, это невероятно! Только подумать, он потратил время, чтобы написать мне объёмное сообщение с собственными советами. Это мотивирует.

Благодарен руководству клуба за предоставленную возможность. Это очень важная работа, с нетерпением жду, когда приступлю к обязанностям.

Понятно, что «Фулхэм» находится в очень сложной ситуации. Но в прошлом сезоне эти ребята были одними из лучших в Чемпионшипе. Моя задача — вернуть баланс и уверенность в своих силах», — цитирует Паркера ESPN.

«Фулхэм» после 28 туров занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. От спасительного 17-го места «Фулхэм» отделяет 10 очков.

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