«Урал» — «Зенит»: Мак получил травму во втором тайме и был заменён

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак в концовке матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» получил травму. На 83-й минуте словацкий хавбек получил повреждение, после чего ему оказывали помощь врачи клуба из Санкт-Петербурга. Футболист смог подняться на ноги, но его сразу заменил бразильский полузащитник Эрнани.

За несколько минут до окончания матча «Зенит» ведёт с минимальным преимуществом в счёте. Единственный мяч в концовке первого тайма забил форвард Сердар Азмун, точно пробив головой.

«Зенит» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 34 очка. «Урал» (22) — на девятом месте.