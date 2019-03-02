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«Урал» — «Зенит»: Мак получил травму во втором тайме и был заменён

«Урал» — «Зенит»: Мак получил травму во втором тайме и был заменён
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак в концовке матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» получил травму. На 83-й минуте словацкий хавбек получил повреждение, после чего ему оказывали помощь врачи клуба из Санкт-Петербурга. Футболист смог подняться на ноги, но его сразу заменил бразильский полузащитник Эрнани.

За несколько минут до окончания матча «Зенит» ведёт с минимальным преимуществом в счёте. Единственный мяч в концовке первого тайма забил форвард Сердар Азмун, точно пробив головой.

«Зенит» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 34 очка. «Урал» (22) — на девятом месте.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
02 марта 2019, суббота. 11:30 МСК
Урал
Екатеринбург
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Азмун – 42
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