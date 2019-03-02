Семак: «Зенит» заслуженно победил в матче с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). Семак заявил, что остался доволен игрой своих подопечных.

«Думаю, играли неплохо. И в первом тайме и во втором тайме были моменты хорошие. У Дзюбы и Заболотного были моменты, не повезло.

Доволен игрой и доволен победой. Заслуженно победили. Поздравляю команду, ребята молодцы.

Причины недовольства работой арбитра? Были недовольны последовательностью решений. Думаю, это нормально, что были эмоции в матче.

Шатов? Он несколько дней уже тренируется. Сегодня в футбол было сложно играть, тяжелейшее поле. Много было борьбы, таким игрокам как Шатов тяжело на таком комбинировать», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».