Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал» — «Барселона». 2 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак: «Зенит» заслуженно победил в матче с «Уралом»

Семак: «Зенит» заслуженно победил в матче с «Уралом»
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). Семак заявил, что остался доволен игрой своих подопечных.

«Думаю, играли неплохо. И в первом тайме и во втором тайме были моменты хорошие. У Дзюбы и Заболотного были моменты, не повезло.

Доволен игрой и доволен победой. Заслуженно победили. Поздравляю команду, ребята молодцы.
Причины недовольства работой арбитра? Были недовольны последовательностью решений. Думаю, это нормально, что были эмоции в матче.

Шатов? Он несколько дней уже тренируется. Сегодня в футбол было сложно играть, тяжелейшее поле. Много было борьбы, таким игрокам как Шатов тяжело на таком комбинировать», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Первый гол Азмуна за «Зенит» в РПЛ принёс петербуржцам победу в матче с «Уралом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент