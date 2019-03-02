Черевченко: нормально отреагировали на перенос матча в Грозный, газон хороший

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ с ЦСКА.



«Повлиял ли на команду перенос матча? Ну а что делать, если приняли решение. Нормально отреагировали. Никаких изменений в тренировочном процессе не произошло. В общем, всё хорошо. Понятно, что домашние игры проходят при полном стадионе, трибуны гонят вперёд, поддерживают, подбадривают. Насколько знаю, обещали полный стадион. Это, конечно, минус. Но в остальном… Газон здесь хороший.



Могло ли повториться то, что проделал Аленичев, когда матч перенесли из Тулы? Нет. Отправить молодёжь — это исключено. Я вообще спокойный человек. Меня трудно чем-то задеть, поэтому нормально отнёсся», — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».