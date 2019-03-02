«Тоттенхэм» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 2 марта, в Лондоне состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Встреча, которая будет проходить на стадионе «Уэмбли», начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Команды обнародовали стартовые составы на лондонское дерби.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Триппьер, Роуз, Сиссоко, Ваньяма, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

Запасные: Гассанига, Орье, Дэвис, Ламела, Скипп, Моура, Льоренте.

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Монреаль, Косельни, Мустафи, Рэмси, Джака, Гюэндузи, Мхитарян, Айуоби, Ляказетт.

Запасные: Чех, Колашинац, Торрейра, Мэйтленд-Найлс, Суарес, Озил, Обамеянг.

После 28 сыгранных туров «Тоттенхэм», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» с 56 очками располагается на четвёртой строчке.