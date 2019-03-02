В. Баринов: возвращение Филатова в «Локомотив» — огромное подспорье Сёмину

Заслуженный артист России и известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов сообщил, что помощником генерального директора московского клуба станет Валерий Филатов.

«По моей информации, в „Локомотив“ вернётся Валерий Филатов. Он будет помощником генерального директора. Возвращение Валерия Филатова в клуб — огромное подспорье Сёмину. Филатов разбирается в футболе, в игроках. Он видит, что получится из футболиста», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

Филатов занимал пост президента «Локомотива» с 1992 по 2006 год.

«Локомотив» после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 28 набранными очками. Лидирует «Зенит», набравший в 18 матчах 37 очков.