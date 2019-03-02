«Локомотив» — «Крылья Советов»: Самедов и Ананидзе сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и самарских «Крыльев Советов» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча команд состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.



«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Лысов, Хёведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан, Эдер.



Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Михалик, Лапшов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Кварацхелия, Смолов.



«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Рохель, Самедов, Ананидзе, Антон, Канунников, Шейдаев.



Запасные: Конюхов, Овсянников, Зотов, Карпов, Самарджич, Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Киселёв, Яковлев, Вучичевич.