Зинченко — в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Борнмутом»

Объявлен стартовый состав «Манчестер Сити» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», который состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «Виталити» в Борнмуте и начнётся в 18:00 мск.



Место в основе «горожан» нашлось украинскому полузащитнику Александру Зинченко, известному российским болельщикам по выступлениям за «Уфу».



Состав «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Николас Отаменди, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Кевин Де Брёйне, Илкай Гюндоган, Давид Сильва, Бернарду Силва, Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг.



«Манчестер Сити» после 28 туров занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 68 очков и на одно очко отставая от «Ливерпуля». В свою очередь «Борнмут» (34) располагается на 12-й строчке.

Согласно котировкам, «Манчестер Сити» не оставит шансов «Борнмуту» в игре АПЛ