Божович — о поведении игроков «Локо»: первый раз такое вижу за 10 лет в России

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал комментарий после выездного матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:2).

«Были в меньшинстве, проигрывали. Так что 2:2 — это, можно сказать, хороший для нас результат. Почему во втором тайме оказались в таком сложном положении? Потому что со стороны игроков «Локомотива» было неспортивное поведение. Я в России работаю 10 лет, и такое первый раз вижу», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Локомотив» в 18 турах набрал 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (18) — на 13-м месте.

Расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».