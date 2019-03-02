Лукаку: «МЮ» показал не лучшую игру, но должен быть доволен результатом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал победу со счётом 3:2 в домашнем матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Бельгиец стал автором дубля.

«Знали, что должны выиграть сегодняшний матч, и сделали это. Мы показали не лучшую игру, но должны быть довольны результатом. В первые 10 минут мы создали много возможностей.

Хотел, чтобы Поль Погба исполнил пенальти. У него была отличная серия. Он очень важен для команды. С ним всё будет в порядке.

Я был сосредоточен на победе, помогал товарищам по команде. Главный тренер сегодня предоставил мне ещё один шанс.

Мы должны концентрироваться только на одном матче и усердно работать на тренировках. «МЮ» готов к испытаниям», — приводит слова Лукаку BBC.