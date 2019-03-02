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«ПСЖ» одержал волевую победу в игре с «Каном» благодаря дублю Мбаппе

«ПСЖ» одержал волевую победу в игре с «Каном» благодаря дублю Мбаппе
Футбол / Франция

Прозвучал финальный свисток в матче 27-го тура французской Лиги 1 «Кан» — «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Мишель д'Орнано» в Кане и завершилась со счётом 1:2.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт. Уже во второй половине встречи, на 56-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря голу нападающего Родрике Нинги. Уже спустя три минуты «ПСЖ» восстановил равенство усилиями форварда Килиана Мбаппе, реализовавшего пенальти. Под занавес матча, на 87-й минуте, француз оформил дубль и принёс парижанам победу.

«ПСЖ» набрал 71 очко и продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отрыв парижан от второй строчки, на которой располагается «Лилль», составляет 20 очков. «Кан» (20) занимает 18-е место.

Франция - Лига 1. 27-й тур
02 марта 2019, суббота. 19:00 МСК
Кан
Кан
1 : 2
ПСЖ
Париж
1:0 – Нинга – 56, 1:1 – Мбаппе – 59 (пен), 1:2 – Мбаппе – 87
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