«ПСЖ» одержал волевую победу в игре с «Каном» благодаря дублю Мбаппе

Прозвучал финальный свисток в матче 27-го тура французской Лиги 1 «Кан» — «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Мишель д'Орнано» в Кане и завершилась со счётом 1:2.



В первом тайме командам не удалось открыть счёт. Уже во второй половине встречи, на 56-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря голу нападающего Родрике Нинги. Уже спустя три минуты «ПСЖ» восстановил равенство усилиями форварда Килиана Мбаппе, реализовавшего пенальти. Под занавес матча, на 87-й минуте, француз оформил дубль и принёс парижанам победу.



«ПСЖ» набрал 71 очко и продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отрыв парижан от второй строчки, на которой располагается «Лилль», составляет 20 очков. «Кан» (20) занимает 18-е место.