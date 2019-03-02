«Анже» — «Монако»: Головин начнёт встречу с первых минут

Тренерские штабы «Анже» и «Монако» определились с составами на матч 27-го тура французской Лиги 1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт встречу с первых минут.

«Анже»: Бютель, Бамба, Траоре, Мансо, Павлович, Сантамария, Ндойе, Мангани, Тэт, Фюльжини, Баокен.

Запасные: Буше, Тома, Айт Нури, Диав, Рен-Аделед, Лопес, Эль-Мелали.

«Монако»: Субашич, Бадьяшиль, Сидибе, Глик, Балло-Туре, Фабрегас, Лопеш, Головин, Силва, Мартинш, Фалькао.

Запасные: Бенальо, Налдо, Хенрихс, Мораис, Силла, Шадли, Аолу.

Матч «Анже» — «Монако» состоится сегодня, 2 марта, в Анже на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» и начнётся в 22:00 мск.

«Анже», набрав 33 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (25) — 16-е.