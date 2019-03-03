Дубль Миранчука и два удаления — в обзоре матча «Локомотив» — «Крылья Советов»

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

Счёт открыли гости – на 19-й минуте Джано Ананидзе, права на которого принадлежат «Спартаку», послал мяч в сетку после передачи бывшего партнёра по московской команде Александра Самедова. Уже спустя четыре минуты «Локомотив» восстановил равенство усилиями Антона Миранчука. В начале второго тайма, на 56-й минуте, «Крылья» остались в меньшинстве после удаления Агустина Рохеля, а на 65-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд – дубль оформил Миранчук. Уже через четыре минуты Рамиль Шейдаев сравнял счёт. На 73-й минуте с поля был удалён игрок хозяев Игорь Денисов, и обе команды играли в меньшинстве.

Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.



«Локомотив» после 18 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков. «Крылья Советов» (18) – на 13-м.