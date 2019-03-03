Куртуа: «Реалу» не хватало голов в обоих матчах с «Барселоной»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий после домашнего матча 26-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной» (0:1).

«Чтобы выигрывать, нужно забивать, но нам не хватало этого в обеих встречах. У нас не получался последний пас. Были и явные голевые моменты, но мяч не хотел идти в ворота. В чемпионате нужно продолжать хорошо играть и сражаться до конца. То же самое касается и Лиги чемпионов. Надеюсь, мы будем забивать голы, чтобы остаться в турнире», — приводит слова Куртуа Marca.

Напомним, 27 февраля «Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании со счётом 3:0. По итогам двух встреч сине-гранатовые вышли в финал турнира, где сыграют с «Валенсией».