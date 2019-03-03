Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Болонья». 3 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ротор» в меньшинстве сыграл вничью со «Спартаком-2», «Сибирь» обыграла «Тюмень»

«Ротор» в меньшинстве сыграл вничью со «Спартаком-2», «Сибирь» обыграла «Тюмень»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал «Спартак-2». Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 0:0.

На 9-й минуте главный арбитр встречи Алексей Амелин показал прямую красную карточку защитнику «Ротора» Александру Кацалапову, после чего волгоградская команда осталась в меньшинстве.

Волгоградский «Ротор» набрал 29 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (36) располагается на 8-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов» (47).

В параллельном матче «Сибирь» принимала «Тюмень». Встреча команд прошла на манеже стадиона «РФЦ Заря» и завершилась победой новосибирской команды со счётом 2:0. Голами в составе хозяев отметились Артём Дудолев и Павел Киреенко.

ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Ротор
Волгоград
0 : 0
Спартак-2
Москва
Удаления: Кацалапов, 8 – нет
ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
2 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 – Дудолев – 22, 2:0 – Киреенко – 40
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент