«Ротор» в меньшинстве сыграл вничью со «Спартаком-2», «Сибирь» обыграла «Тюмень»

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор» принимал «Спартак-2». Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 0:0.



На 9-й минуте главный арбитр встречи Алексей Амелин показал прямую красную карточку защитнику «Ротора» Александру Кацалапову, после чего волгоградская команда осталась в меньшинстве.



Волгоградский «Ротор» набрал 29 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (36) располагается на 8-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов» (47).



В параллельном матче «Сибирь» принимала «Тюмень». Встреча команд прошла на манеже стадиона «РФЦ Заря» и завершилась победой новосибирской команды со счётом 2:0. Голами в составе хозяев отметились Артём Дудолев и Павел Киреенко.