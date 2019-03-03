«Ювентус» рассматривает четыре кандидатуры в качестве возможной замены Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, вероятность продолжения работы Аллегри в «Ювентусе» составляет не более 25 процентов. В связи с этим руководство итальянского клуба уже определило ряд кандидатур в качестве его преемника.

В сферу интересов «Ювентуса» входят Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Зинедин Зидан и Антонио Конте (оба — свободные агенты).

Напомним, что Конте уже ранее тренировал «Ювентус» с 2011 по 2014 год. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, вылетел из Кубка Италии, а также продолжает борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов, играя с «Атлетико» (первый матч — 0:2).