«Истанбул Башакшехир» обыграл «Йени Малатьяспор», Кудряшов отыграл весь матч

В матче 24-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» обыграл «Йени Малатьяспор» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Малатье на стадионе «Йени Малатья». Обслуживал матч арбитр Фырат Айдынус.

Счёт в концовке первого тайма открыл Эмре Белозоглу, который реализовал пенальти. Во втором тайме преимущество гостей увеличил Эдин Вишча, которому ассистировал Моссоро.

Российский защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов отыграл весь матч и получил жёлтую карточку.

После матча «Истанбул Башакшехир», набрав 54 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице турецкого национального чемпионата. Отрыв клуба от идущего вторым «Галатасарая» составляет девять очков, но у конкурента есть матч в запасе.

В следующем туре «Истанбул Башакшехир» на своём поле сыграет с «Фенербахче». Матч состоится 9 марта.