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«Истанбул Башакшехир» обыграл «Йени Малатьяспор», Кудряшов отыграл весь матч

«Истанбул Башакшехир» обыграл «Йени Малатьяспор», Кудряшов отыграл весь матч
Футбол / Прочие турниры

В матче 24-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» обыграл «Йени Малатьяспор» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Малатье на стадионе «Йени Малатья». Обслуживал матч арбитр Фырат Айдынус.

Счёт в концовке первого тайма открыл Эмре Белозоглу, который реализовал пенальти. Во втором тайме преимущество гостей увеличил Эдин Вишча, которому ассистировал Моссоро.

Российский защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов отыграл весь матч и получил жёлтую карточку.

После матча «Истанбул Башакшехир», набрав 54 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице турецкого национального чемпионата. Отрыв клуба от идущего вторым «Галатасарая» составляет девять очков, но у конкурента есть матч в запасе.

В следующем туре «Истанбул Башакшехир» на своём поле сыграет с «Фенербахче». Матч состоится 9 марта.

Турция - Суперлига. 24-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Йени Малатьяспор
Малатья
0 : 2
Истанбул Башакшехир
Стамбул
0:1 – Белёзоглу – 44 (пен), 0:2 – Вишча – 57
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