Классные голы Белотти и Ринкона в видеообзоре матча «Торино» — «Кьево»

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Торино» обыграл «Кьево» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино». Обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна.

Счёт был открыт на 76-й минуте, отличился Андреа Белотти, которому удался отличный дальний удар. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Симоне Дзадза. В компенсированное время преимущество туринцев удвоил Томас Ринкон, который также забил гол ударом из-за пределов штрафной. На 93-й минуте счёт довёл до разгромного Симоне Дзадза.



«Торино» набрал 41 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кьево» (10) располагается на последнем, 20-м месте в таблице чемпионата Италии.

В следующем туре «Торино» на выезде сыграет с «Фрозиноне». Матч состоится 10 марта.