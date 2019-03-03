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«Лион» разгромил «Тулузу» в матче Лиги 1

«Лион» разгромил «Тулузу» в матче Лиги 1
Футбол / Франция

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Лион» разгромил «Тулузу» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер».

Счёт был открыт на 10-й минуте, отличился Мемфис Депай, которому ассистировал Набиль Фекир. Всего через несколько минут гости сумели восстановить равновесие усилиями Матьё Доссеви. Впрочем, до конца первого тайма лионцы повели с преимуществом в два мяча. Сначала Бертран Траоре вывел «Лион» вперёд, а затем третий гол забил Фекир, реализовавший пенальти. Во втором тайме счёт до разгромного довёл Мусса Дембеле, который оформил дубль.

После матча «Лион», набрав 49 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Тулуза» (28) осталась на 15-м месте.

Франция - Лига 1. 27-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Лион
Лион
5 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 – Депай – 10, 1:1 – Доссеви – 15, 2:1 – Траоре – 30, 3:1 – Фекир – 35 (пен), 4:1 – Дембеле – 67, 5:1 – Дембеле – 71
Удаления: нет – Каюзак, 83
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