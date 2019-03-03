«Лион» разгромил «Тулузу» в матче Лиги 1

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Лион» разгромил «Тулузу» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер».

Счёт был открыт на 10-й минуте, отличился Мемфис Депай, которому ассистировал Набиль Фекир. Всего через несколько минут гости сумели восстановить равновесие усилиями Матьё Доссеви. Впрочем, до конца первого тайма лионцы повели с преимуществом в два мяча. Сначала Бертран Траоре вывел «Лион» вперёд, а затем третий гол забил Фекир, реализовавший пенальти. Во втором тайме счёт до разгромного довёл Мусса Дембеле, который оформил дубль.

После матча «Лион», набрав 49 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Тулуза» (28) осталась на 15-м месте.