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Айртон: было непривычно играть в такой холод, но нужно быстрее адаптироваться

Айртон: было непривычно играть в такой холод, но нужно быстрее адаптироваться
Футбол / РПЛ

Защитник «Спартака» Лукас Айртон прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1.

«Готовились к матчу, знали, что он будет непростой. Все выложились полностью, чтобы победить. К сожалению, нам это не удалось, но впереди много игр, продолжаем работать. Было непривычно играть в такой холод, тем не менее нужно было адаптироваться как можно быстрее. Спасибо тренеру, что поверил в меня и поставил в состав.

Надеюсь, смогу вписать себя в историю «Спартака», хочу приносить пользу клубу. Постараюсь оправдать доверие тренера. Когда подписываешь контракт с клубом, понимаешь, куда едешь играть. Я прекрасно осозновал, с чем столкнусь в России. Безусловно, было здорово видеть сегодня столько людей на трибунах. Поддержка болельщиков всегда важна для нас, стадион не замолкал ни на минуту, это действительно здорово», — передаёт слова Айртона корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартаку» повезло. По такому матчу он должен был проиграть
В игре красно-белых было много эмоций, а «Краснодар» смотрелся умнее и интереснее.
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