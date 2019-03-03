«Вердер» ушёл от поражения в матче с «Вольфсбургом»

«Вольфсбург» сыграл вничью в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером». Встреча, проходившая на стадионе «Фольксваген-Арена», завершилась со счётом 1:1.

Хозяева открыли счёт на 54-й минуте, отличился Джон Брукс. Гости отыгрались за 15 минут до конца основного времени. Точный удар нанёс Макс Крузе.

«Вольфсбург» с 39 набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Вердер» набрал 33 очка. Клуб из Бремена уже в третий раз подряд сыграл в Бундеслиге вничью. «Вердер» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

В следующем туре «Вольфсбург» сыграет в гостях с «Баварией». «Вердер» в 25-м туре будет принимать «Шальке-04».