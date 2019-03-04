Сарри: Кепа допустил ошибку из-за непонимания, на этом ситуация исчерпана

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» рассказал, почему место в воротах занял Кепа Аррисабалага, а не Вилли Кабальеро.

«Это было вполне естественное решение. Кепа совершил серьёзную ошибку и понёс заслуженное наказание перед клубом и командой. На этом вопрос закрыт.

Он такой же человек, как и мы все. Он всё понял и своим отношением к делу и поведением на этой неделе всё доказал. Сегодня он подтвердил это игрой. Я хорошо знаю его. Он очень умён и обладает сильным характером. Он допустил ошибку из-за непонимания, но на этом эта ситуация исчерпана.

Я также хорошо знаю Кабальеро. Он великолепный голкипер и важный игрок в нашей раздевалке. У него ещё обязательно будет игровое время», — приводит слова Сарри пресс-служба клуба.