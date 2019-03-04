Бубнов: «Спартак» произвёл хорошее впечатление

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги встречи между москвичами и «Краснодаром» (1:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Игра хорошего уровня, особенно для первого тура после зимнего перерыва. Но даже без этой отсылки весь матч команды отыграли на высоких скоростях, не сбрасывали темп от первой до последней минуты, рубились за инициативу, отвечали атакой на атаку и создавали моменты.

«Спартак» в целом произвёл хорошее впечатление. Если говорить об изменениях, то, в первую очередь, обращает на себя внимание высокая скорость развития атак, акцент на игру в предельно возможном темпе. Думаю, это план не только на конкретный матч. Во-вторых, опорная зона предстала в обновлённом виде — Зобнин действовал в паре с Гулиевым. Они неплохо справились, хотя гол «Краснодара» пришёл именно после проседания опорной зоны. В-третьих, Айртон — неплохое усиление на фланге, он быстр и качественно поддерживает, развивает атаки. В-четвёртых, сдвоенный центр нападения смотрелся грозно, но и после выхода Мелкадзе, не потерял в мощи.

Ничья в пользу «Зенита»? Так и есть. С другой стороны, три очка отставания «Краснодара» — это не так много. Причём команда Мурада Мусаева демонстрирует в 2019 году стабильный интенсивный футбол, находится в хорошей форме на рестарте и будет исправно набирать очки. Не стал бы пока списывать со счетов и остальных преследователей. Впереди у «Зенита» сложный отрезок, в ближайших четырех турах предстоят гостевые матчи со «Спартаком» и «Локомотивом, сопряжённые с еврокубками», — цитирует Бубнова Sportbox.