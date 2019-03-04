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Д. Реднапп предложил два радикальных изменения игры в футбол

Д. Реднапп предложил два радикальных изменения игры в футбол
Футбол / Англия

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп рассказал о некоторых новшествах в футболе, которые смогли привлечь ещё больше поклонников игры.

«Если бы в футболе было всего два тайма по 20 минут, игра была бы другой. Потому что игроки, которые могут играть сейчас по 90 минут, не были бы такими значимыми. Вы бы просто хотели, чтобы на поле были взрывные футболисты, которые должны забивать.

Также можно было бы добавить музыку во время матчей. Мой ребёнок, когда он тренируется, иногда включает музыку. Тогда вы видите разницу. То же самое делают это в «Челси» с детьми из академии. Когда музыка включается, то это действительно меняет дело. Им это нравится", — цитирует Реднаппа Daily Star.

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