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СМИ: футболисты «Реала» не понимают решений Солари

СМИ: футболисты «Реала» не понимают решений Солари
Футбол / Испания

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари не пользуется популярностью среди своих подопечных.

Как сообщает Marca, между футболистами «сливочных» и специалистом существует недопонимание. Утверждается, что команде зачастую непонятны кадровые решения Солари.

При этом в клубе пока сохраняют спокойствие и намерены дождаться лета. Более того, в «Реале» не теряют надежды на четвёртую подряд победу в Лиге чемпионов, которая позволила бы сгладить впечатление от сезона.

Напомним, Солари возглавил «Реал» в ноябре прошлого года после отставки Хулена Лопетеги. Изначально сообщалось, что «Королевский клуб» попытается найти нового тренера уже осенью, однако в итоге с аргентинцем был подписан полноценный контракт.

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