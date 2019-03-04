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РПЛ: «Динамо» может сыграть с «Локо» на «ВТБ Арене», если комиссия одобрит поле

РПЛ: «Динамо» может сыграть с «Локо» на «ВТБ Арене», если комиссия одобрит поле
Футбол / РПЛ

Спортивный директор Российской Премьер-Лиги Виктор Пышкин заявил, что московское «Динамо» может перебраться на свой новый стадион «ВТБ Арена», если газон будет приведён в необходимые кондиции.

«Если «Динамо» решит провести матч с «Локомотивом» и снова заявит своим стадионом «ВТБ Арену», то они должны также подать заявку за 10 дней. К ним снова приедет комиссия по инспекции поля. Если оно будет соответствовать регламенту, «Динамо» сыграет на своём стадионе», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, «Динамо» планировало открыть новый стадион матчем со «Спартаком» в 19-м туре Премьер-Лиги, который должен состояться 10 марта. Однако из-за неудовлетворительного состояния газона игра была перенесена на «Арену Химки».

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