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Марсьяль не поможет «Манчестер Юнайтед» в ответном матче с «ПСЖ»

Марсьяль не поможет «Манчестер Юнайтед» в ответном матче с «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов

«Манчестер Юнайтед» продолжает испытывать кадровые проблемы в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Manchester Evening News, нападающий «красных дьяволов» Антони Марльяль не успеет восстановиться к игре и продолжит восстановление на базе клуба. Также матч пропустят полузащитники Неманья Матич, Хуан Мата и Джесси Лингард, которые также не готовы к возвращению на поле.

Не примет участия в игре с «ПСЖ» и хавбек Поль Погба, который был удалён в первом матче и не сыграет в Париже из-за дисквалификации.

Матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. С турнирной сеткой Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

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