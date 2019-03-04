Марсьяль не поможет «Манчестер Юнайтед» в ответном матче с «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» продолжает испытывать кадровые проблемы в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».



Как сообщает Manchester Evening News, нападающий «красных дьяволов» Антони Марльяль не успеет восстановиться к игре и продолжит восстановление на базе клуба. Также матч пропустят полузащитники Неманья Матич, Хуан Мата и Джесси Лингард, которые также не готовы к возвращению на поле.



Не примет участия в игре с «ПСЖ» и хавбек Поль Погба, который был удалён в первом матче и не сыграет в Париже из-за дисквалификации.



Матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. С турнирной сеткой Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

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