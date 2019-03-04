Габонский футболист скончался после падения во время матча

Футболист «Аканды» Герман Цинг скончался после падения на поле во время матча с «Миссиле» в Либревиле, сообщает Goal.com со ссылкой на RFI.



Трагическое событие произошло 2 марта. В первом тайме матча чемпионата Габона 30-летний футболист бежал по полю и потерял сознание. Врачи команды не смогли привести игрока в чувства. Цинг скончался по дороге в больницу. По предварительным данным, 30-летний габонский футболист перенёс сердечный приступ во время матча. В ближайшее время будет проведена более углублённая медицинская экспертиза, которая позволит выяснить точную причину смерти габонского футболиста.



Министр спорта Габона Ален Клод Били-Би-Нзе выразил соболезнования семье умершего футболиста.