Член ОНК: планируем получить полное описание ситуации от Кокорина

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников отметил, что комиссия планирует провести проверку по факту получения нападающим «Зенита» Александром Кокориным ожогов во время лечения в СИЗО.



«В ближайшее время адвокат Александра Кокорина отправит обращение в адрес комиссии, и мы проведём свою проверку по данному происшествию. Посетим СИЗО и проведём беседы как с руководством изолятора, так и с врачами и самим Кокориным. От Александра планируем получить полное описание ситуации, которая произошла, чтобы быть уверенными во всех деталях ситуации», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, что 27-летний Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошёл 8 октября прошлого года. Также в качестве обвиняемых по этому делу проходят брат Кокорина Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.