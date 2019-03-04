Моуринью: Клоппу необходимо быть честным с игроками «Ливерпуля»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо уверен, что наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу следует быть честным с игроками.



«Думаю, Клопп сможет заставить своих футболистов поверить в то, во что верим мы: гонка за чемпионский титул ещё не завершена. „Манчестер Сити“ ещё не стал чемпионом. Клопп пытается подготовить свою команду, и, мне кажется, лучший способ подготовки — это быть честным с игроками. И это не значит, что нужно отказываться от мечты. Быть честным — значит сказать: „Мы переживаем не лучший момент“.



Клоппу необходимо быть честным. И не в том смысле, что нужно говорить о плохих качествах. Нужно акцентировать внимание на мелочах, которые идут не так хорошо, как хотелось бы», — приводит слова Моуринью beIN Sports.

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