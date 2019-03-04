Дэвис: не стоит забывать, насколько сильна дортмундская «Боруссия»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Бен Дэвис отметил, что игроки английской команды должны сконцентрироваться во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Напомним, первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «шпор».



«Главное, не терять концентрацию. Самым важным завтра будет — добиться положительного результата. Мы сыграем здесь третий раз за 3—4 года. У нас уже есть подобный опыт, и нам будет противостоять первоклассный соперник. Не надо забывать, насколько он силен. Главное, не дать себе расслабиться. Завтра выйдем на матч с мыслями о том, как показать хорошую, командную игру и выполнить стоящие перед нами задачи», — приводит слова Дэвиса официальный сайт УЕФА.

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