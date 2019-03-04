Геркус: больше всего в 18-м туре РПЛ меня расстроила посещаемость

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус разочарован посещаемостью матчей 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Больше всего в прошедшем туре меня расстроила посещаемость арен. Казалось бы, за зимний перерыв болельщики должны были соскучиться по футболу и по любимым командам. Но в действительности отдельные матчи проходили едва ли не в тишине. Понятно, что этому способствовали и две игры на нейтральных полях. Да и погода, возможно, кого-то отпугнула. Но в дальнейшем хотелось бы видеть больше болельщиков на трибунах», — написал Геркус в своём «фейсбуке».

Самыми посещаемыми матчами тура оказались «Спартак» — «Краснодар» — 1:1 (27 662 зрителя), «Урал» — «Зенит» — 0:1 (20 365) и «Уфа» — «Динамо» — 1:2 (10 926).