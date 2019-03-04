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Мартинес — лучший игрок «Баварии» в феврале

Мартинес — лучший игрок «Баварии» в феврале
Футбол / Германия

Лучшим игроком «Баварии» по итогам февраля признан испанский полузащитник Хави Мартинес. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Мартинес занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 58,3% голосов. Второе место занял полузащитник Кингсли Коман (13,1%), третьим стал форвард Серж Гнабри (11,3%). В пятёрку также вошли полузащитники Леон Горецка (5,4%) и Хамес Родригес (3,6%).

В феврале Мартинес провёл пять матчей во всех турнирах, забил один гол, принесший «Баварии» победу во встрече с «Гертой» (1:0).

30-летний Мартинес перешёл в «Баварию» летом 2012 года из «Атлетика». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне испанец принял участие в 16 матчах немецкого национального чемпионата и стал автором двух забитых мячей.

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