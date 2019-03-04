Луис Адриано — лучший игрок «Спартака» в сезоне-2017/18

Бразильский нападающий «Спартака» Луис Адриано признан лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Бразилец стал лучшим по итогам голосования среди болельщиков и получит традиционный приз «Золотой кабан». Награда будет вручена форварду на одной из ближайших домашних игр «Спартака».

31-летний Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана». Форвард достался московскому клубу бесплатно. В первом же сезоне бразилец помог красно-белым стать чемпионами России.

В нынешнем сезоне Адриано принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.