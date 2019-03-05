«ПСЖ» включился в борьбу за Санчо, главный конкурент — «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может покинуть клуб в летнее трансферное окно.



Как сообщает The Telegraph, в борьбу за 18-летнего футболиста включился «Пари Сен-Жермен». Помимо парижан хавбеком активно интересуется «Манчестер Юнайтед». «Боруссия» знает об интересе этих клубов и может устроить между ними аукцион, чтобы выручить максимальную сумму с трансфера Санчо. По оценкам издания, цена на игрока может вырасти до £ 100 млн (более € 116 млн).



Ранее сообщалось, что в услугах английского полузащитника заинтересованы такие клубы, как «Реал», «Барселона» и «Бавария».



Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 8 голами и 10 результативными передачами.

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