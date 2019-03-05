«Грассхоппер» уволил главного тренера

«Грассхоппер» объявил об увольнении с поста главного тренера Торстена Финка. 51-летний специалист работал в стане швейцарской команды с апреля прошлого года.

«После разочаровывающих месяцев совет директоров „Грассхоппера“ решил прекратить сотрудничество со спортивным директором Матиасом Вальтером и главным тренером Торстеном Финком. Сложная ситуация в конце таблицы в Суперлиге требует этого шага», — говорится на официальном сайте клуба.

В настоящее время «Грассхоппер», который является 27-кратным чемпионом Швейцарии, может вылететь из высшего дивизиона, занимая последнее место в турнирной таблице после 23 туров.

До Финка команду возглавлял экс-наставник «Спартака» Мурат Якин, который покинул этот пост в апреле 2018 года.