Саленко: время пройдёт, многое изменится – и Ракицкий снова будет в сборной

Бывший форвард сборной России Олег Саленко прокомментировал невызов защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальную команду Украины на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).



«Невызов Ракицкого в сборную Украины – решение не только Шевченко, но и федерации футбола. Это политическое решение, ему сказали, что Ярослава не должно быть. Время пройдёт, многое изменится – и он снова будет в сборной. Ракицкому всё равно пока надо закрепляться в «Зените», сыграться с партнёрами. Сборная сборной, но надо, чтобы питерский клуб поднимался.



Отсутствие Ярослава, пожалуй, является потерей для сборной, но даже в «Шахтёре» находится замена. Теперь есть парочка молодых игроков, на которых я хочу сам посмотреть. Пусть они сыграют – дальше будет видно», — сказал Саленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным

Ракицкий не вызван в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом