Тьяго Силва: переход в «Милан» — самый прекрасный момент в моей карьере

Бывший защитник «Милана» Тьяго Силва, в настоящий момент выступающий за «Пари Сен-Жермен», поделился воспоминаниями о времени, проведённом в итальянском клубе.



«Самый прекрасный момент в моей карьере? Переход в «Милан». Это была команда, которой до этого я мог лишь восхищаться во время просмотров матчей по телевизору. Мне нравились их игроки, но потом в один момент я оказался с ними в одной раздевалке. Неста, Пирло, Зеедорф, Индзаги… В общем, вся команда. Кака, Пато, другие бразильцы.



В детстве я мечтал играть в Европе на высоком уровне, и мне это удалось. Я был в восторге, когда приехал на базу «Милана». Пато провёл для меня экскурсию. Я продолжал смотреть на всё вокруг глазами ребёнка. Я рассматривал фотографии звёзд клуба и чемпионов прошлых лет. В тот день я изменился как игрок», — цитирует Силву Football Italia со ссылкой на Globo Esporte.

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