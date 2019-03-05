Р. Билялетдинов: Ракицкий стал жертвой политических обстоятельств

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал невызов защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальную команду Украины на матчи отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с командами Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).



«Если он не был вызван по спортивному принципу, то это нормальная ситуация. Здесь мне сложно что-то оценивать, так как я не знаю, кто был приглашён на его позицию. Однако всё выглядит так, как будто всё же присутствуют политические мотивы. Непонятно, как в сборной оценивают этого игрока. Хотя это тоже понятно, удивляться тут нечему.



У Ракицкого тяжёлое положение. Если он чувствует, что с ним поступили несправедливо, то ему остаётся только работать, надеяться, что вызовут в следующий раз. Сильно расстраиваться, переживать тоже смысла не имеет. Стоит пожелать ему силы духа, не обращать внимания на такие ситуации. Футбол, как и весь остальной спорт, должен быть вне политики, но есть чересчур сильные политические обстоятельства, которые никуда не денутся. Вот он и стал своеобразной жертвой этого», — цитирует Билялетдинова «RT на русском».

Тернавский: Ракицкий должен добиться игрой за «Зенит» права выступать за сборную