Ван дер Мейде: однажды поцеловал спящего Ибрагимовича, и мне прилетело два удара

Бывший футболист «Аякса» Энди ван дер Мейде рассказал об инциденте с нападающим Златаном Ибрагимовичем, ныне выступающим за «Лос-Анджелес Гэлакси», во времена игры в Нидерландах.



«Однажды я сел рядом со Златаном в автобусе, когда мы играли за «Аякс». Помню, он уснул, а я, учитывая мои гомосексуальные наклонности, поцеловал его в губы. Через несколько секунд мне прилетело два удара», — цитирует ван дер Мейде Calciomercato.com со ссылкой на эфир программы «VTBL».



Ван дер Мейде за свою карьеру успел поиграть за «Аякс», «Твенте», «Интер», «Эвертон» и ПСВ. В 2009 году он завершил карьеру, а спустя три года публично признался в пристрастии к кокаину.



Ибрагимович в стартовавшем новом сезоне MLS принял участие в матче 1-го тура с «Чикаго Файр» и принёс своей команде победу голом на 80-й минуте.

Победный гол Ибрагимовича — в видеообзоре матча «Гэлакси» — «Чикаго»