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«Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Аяксу» с разгромным счётом

«Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Аяксу» с разгромным счётом
Футбол / Лига чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» разгромил «Реал» со счётом 4:1, выбив «Королевский клуб» из турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч Феликс Брих.

Счёт уже на 7-й минуте открыл Хаким Зиеш с передачи Душана Тадича. Вскоре преимущество голландского клуба увеличил Давид Нерес, ему ассистировал всё тот же Тадич.

В середине второго тайма Тадич после паса Донни ван де Бека довёл счёт до разгромного. Через несколько минут Марко Асенсио замкнул прострел Серхио Регилона, сократив разрыв в счёте. Впрочем, практически тут же четвёртый гол в ворота «Реала» провёл Лассе Шоне.

В первом матче «Аякс» уступил «Реалу» дома со счётом 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2019, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1 : 4
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 – Зиеш – 7, 0:2 – Нерес – 18, 0:3 – Тадич – 62, 1:3 – Асенсио – 70, 1:4 – Шоне – 72
Удаления: Начо, 90+3 – нет
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