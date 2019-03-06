Кроос: больше никто не выиграет Лигу чемпионов три раза подряд

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов, после поражения в ответном матче 1/8 финала с «Аяксом» (1:4).

«У нас хорошая команда, мы показывали это в некоторые моменты сезона, но были нестабильны. В течение недели мы проиграли всё, потеряв шансы на трофеи. Это очень трудно принять.

Но понимаете, люди быстро забывают то, что было. Больше никто не выиграет Лигу чемпионов три раза подряд.

Я поздравляю «Аякс», они были лучше. Мы должны серьёзно отнестись к оставшимся матчам этого сезона и готовиться к следующему. Я считаю, что нынешний состав по-прежнему силён. Но в этом сезоне ни один из игроков не играл стабильно на своём уровне. В этом и заключается причина наших неудач", — приводит слова Крооса Omnisport.