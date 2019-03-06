Куртуа: произошедшее в матче с «Аяксом» — это футбол

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов, в результате поражения в ответном матче 1/8 финала с «Аяксом» (1:4).

«Конечно, это очень тяжело, но следующий матч состоится уже в воскресенье. Произошедшее в матче с „Аяксом“ — это футбол. Мы должны взять себя в руки, найти новый ритм, желание идти вперёд.

Можно ли сказать, что наступил конец цикла «Реала»? Это команда выиграла все турниры в последние годы с игроками, которые ещё не достигли предела. Нам нужно продолжать упорно работать в этом сезоне.

Кризис — это громкое слово. Мы хорошо начали февраль, обыграли «Атлетико», сыграли вничью с «Барселоной» в Кубке Испании, победили «Аякс». Мы ощущали уверенность в своих силах. Но теперь мы выбыли из борьбы за все трофеи. Нам нужно собраться, постараться хорошо закончить сезон, набрать как можно больше очков, и готовиться к следующему", — приводит слова Куртуа Get French Football News со ссылкой на RMC.