Кейн стал лучшим бомбардиром «Тоттенхэма» в еврокубках

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:0).

Благодаря этому Кейн с 24 голами стал лучшим бомбардиром английского клуба в еврокубках. По этому показателю он опередил бывшего нападающего команды Джермейна Дефо, который забил 23 гола, выступая за клуб в 2004-2007, а также в 2009-2013 годах.

25-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей, а также отдал четыре голевые передачи. Также на его счету пять голов и одна результативная передача в семи матчах Лиги чемпионов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.