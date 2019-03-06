Американская футболистка тренируется на шестом месяце беременности

Нападающая «Орландо Прайд» Сидни Леру продолжает тренировки с командой, будучи на шестом месяце беременности. Об этом сообщает Sport Mediaset.

«Я тренируюсь без физического контакта и избегаю какой-либо опасности для ребёнка. Я работаю с мячом и не прилагаю больших усилий. Кто лучше меня знает, что я могу или не могу делать с моим телом? Я не думала, что буду тренироваться на шестом месяце беременности, но так получилось», — сказала девушка.

28-летняя Леру замужем за форвардом «Орландо Сити» Домиником Дуайером, и они ожидают второго ребёнка.

Леру является чемпионкой мира и победительницей Олимпийских игр. За сборную США она сыграла 77 матчей, в которых отметилась 35 забитыми мячами.

В нынешнем сезоне Леру сыграла 20 матчей за «Орландо Прайд» и забила 15 голов.