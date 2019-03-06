В Гватемале футболист забил гол и лично поменял счёт на табло

Аргентинский полузащитник «Депортиво Карча» Луис Акунья стал автором победного гола в матче чемпионата Гватемалы с «Депортиво Джокотан» (1:0).

22-летний футболист отметился голом с пенальти на 80-й минуте, после чего не смог сдержать радости, по лестнице забрался на стойку с табло и лично поменял счёт. За своё поведение футболист был наказан предупреждением.

«Когда я разминался, то сказал тренеру, что собираюсь изменить счёт. Я был уверен в этом. Поэтому когда я отличился, то очень обрадовался и поменял счёт», — сказал Акунья.

После матча «Депортиво Карча», набрав 12 очков, занимает второе место в группе В чемпионата Гватемалы. «Депортиво Джокотан» (12) опустился на пятое место в таблице. Оба клуба на одно очко отстают от четвёртого места, которое даёт право выступить во втором этапе турнира.